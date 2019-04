Samarbejde mellem Rebild Produktionsskole og Bilka Skalborg

REBILD: Rebild Produktionsskole har indgået et samarbejde med Bilka Skalborg om et produktionsskoletilbud hvor dele af undervisning og værksted foregår hos Bilka Skalborg.

Arbejdsdagen foregår i forskellige afdelinger i Bilka Skalborg, hvor en del af den praktiske læring foregår i samarbejde med de ansatte.

På linjen er der tilknyttet en værkstedslærer, der er butiksuddannet og har 9 års erfaring på Rebild Produktionsskole. Hun står for den undervisning, der knytter sig til det praktiske arbejde i butikken, og står til rådighed i butikken som daglig sparringspartner og fungerer samtidig som bindeled mellem produktionsskoleværkstedet og Bilka Skalborg.

Eleverne kommer til at arbejde med løsning af diverse butiksopgaver som f.eks. vareopfyldning, opgaver på lageret og kundebetjening eller produktionsopgaver i bageriet, delikatessen eller hos slagteren. En dag om ugen foregår undervisningen på Rebild Produktionsskole.

Forstander Peter Pilgaard for Rebild Produktionsskole udtaler:

- Det er fantastisk, at få en samarbejdspartner som Bilka Skalborg med 700 ansatte, der har mange forskellige jobfunktioner, som vores elever kan få et indblik i og erfaring med.

- Det betyder, at et forløb på Bilka-linjen vil sikre eleverne et solidt fagligt fundament indenfor butiks/produktionsområdet, og dermed også fungere som afklaring med henblik på fremtidig uddannelse eller arbejde, slutter Peter Pilgaard.