Sæsonstart hos folkedanserne i Støvring

STØVRING: Tilmeldingen til denne vinters aktiviteter er i fuld gang, også hos Støvring Folkedansere, der tager hul på sin 41. sæson i dette efterår.

Det sker 16. september, hvor dansen foregår hver mandag i Bavnebakkeskolens festsal fra klokken 19.30 til 22. Midt på aftenen er der pause, hvor deltagerne drikker deres medbragte kaffe eller te og synger en sang.

- Vi har oplevet fusioner og lukninger af foreninger for folkedans i vort område, så derfor er vi meget glade for stadig at kunne tilbyde denne aktivitet i Støvring, siger foreningens formand Inger Marie Rudkjøbing og tilføjer:

- Vi synes jo selv, at dans er en god motion for både ben- og lattermuskler - ud over at være et bidrag til at bevare og videreføre en god gammel dansk kultur.

De danse, som Støvring Folkedanseres kyndige danseleder Jonna Nilsson vælger sammen med de aktive dansere har i høj grad udspring i den danske dansetradition og -kultur.

Derfor danses der mange former for polka, valse og turdanse, og lanciers er en meget populær dans, som der tit øves i.

Støvring Folkedansere har to spillemænd tilknyttet foreningen, for det er ikke det samme at skulle danse til musik fra en cd.

- Det skal dog ikke være en hemmelighed, at vi godt kan bruge tilgang af nye dansere, øvede såvel som uøvede. Vi tager godt imod nye dansere, og vi har oftest held til at skaffe en dansepartner, hvis man kommer ene, pointerer formanden og henviser til Støvring Folkedanseres hjemmeside og facebook,