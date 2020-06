Så er det nye koncertprogram i Kulturhuset klar

Da Henning Stærk den sidste lørdag i februar blev klappet ned fra scenen i Kulturhuset, kunne ingen vide at det blev den sidste koncert i ca. et halvt år, da corona-restriktionerne 10 dage senere satte en effektiv stopper for alle arrangementer i huset.

Men med genåbningen og den forsigtige tilbagevenden til mere normale tilstande, gør det nu muligt igen at arrangere koncerter og andre arrangementer – dog med begrænset publikumsantal og med de efterhånden velkendte hygiejne- og afstandskrav.

- Vi glæder os utrolig meget til at kunne tilbyde vores publikum nogle gode kulturoplevelser, og har gjort de nødvendige forberedelser, så det kan ske under trygge rammer for både musikere, publikum og frivillige, udtaler Arne Arildsen fra Kulturhusforeningen

Så nu er foreningen klar med et flot og spændende efterårsprogram, som også rummer nogle af de aflyste koncerter fra foråret.

Mike Andersen

Soul- og bluesguitaristen, sangskriveren og sangeren Mike Andersen, som indleder sæsonen d. 23.september, har spillet mere end 1200 koncerter med sit band for begejstrede publikummer i både ind- og udland.

Men når Mike Andersen ikke turnerer med bandet, er det muligt, at opleve ham i et intimt duo-setup. Publikum vil på denne måde opleve en meget ægte og intens udgave af Mike Andersen i selskab med Jens Kr. Dam, som besidder formidable evner til både at spille energisk og autentisk på piano, samtidig med at han spiller på trommer med fødderne og synger kor.

One of these nights

Den corona-aflyste Eagles-aften afvikles lørdag d. 3.oktober – med samme program som i foråret.

Westcoast Band giver en musikalsk og visuel oplevelse af The Eagles gennem en række af de mest kendte Eagles-numre som Hotel California, Desperado og andre rock- og country klassikere.

For at komme i den rette stemning vil der være mulighed for at tilkøbe en lækker saftig limousine burger før koncerten.

Esben Just

Soloshow med Esben Just bag tangenterne fredag d. 23.oktober, foran mikrofonen og helt oppe af kisten - 3 år efter den store hjerteoperation, som nær havde koste ham livet.

The Second Coming er et soloshow med den musik og det budskab, som altid har kendetegnet Esben Just – den fra New Orleans og det fra hjertet. Tag med på en åndelig, musikalsk og underholdende fodrejse, hvor Esben Just som erfaren guide vil fortælle, om at få hjertet og livsrytmen helt bogstaveligt genstartet.

Ginne Marker og Kenneth Dahl Knudsen

I januar var Kenneth Dahl Knudsen på scenen med Ginne Marker som gæstesolist. Tirsdag d. 27.oktober bytter de roller, så Ginne er solisten, mens Kenneth akkompagnerer på bassen.

Ginne Marker er uhørt sjældent og modent talent, som fik fremragende anmeldelser for sit debut-album i efteråret 2019. Den 25-årige Aalborgensiske guitarist/singer/songwriter er en fremragende guitarist, en højt udviklet sangskriver og en sanger med en smuk og udtryksfuld stemme, der formidler dybe følelser på en stille, intens og rørende vis.

Mathilde Falch Trio

Efter den aflyste forårskoncert vender Mathilde Falch nu tilbage til Kulturhuset lørdag d. 31.oktober med sin trio til en koncert præget af personlige fortællinger, spilleglæde, intenst nærvær, humor og høj energi.

Mathilde Falch i de sidste 10 år opbygget sin karriere og en stadig voksende fanskare ved at spille alle steder, hvor hun har kunnet komme til det - alt fra, på gaden, hjemme i folks private stuer, til de store spillesteder og festivalscener.

Mathilde Falch er ambassadør for bl.a. Landsforeningen SIND, PROJEKT HJEMLØS og er selv åben omkring sin egen historie med psykisk sygdom og misbrug, hvor sangskrivningen og musikken i høj grad blev vendepunktet.

Tørfisk

Siden 1981 har Tørfisk leveret soundtracket til Vestjylland, og hører til blandt de allerbedste i Danmark til at forene irsk-inspireret folkemusik med egne kompositioner og personlige tekster.

Koncerten i Kulturhuset fredag d. 6.november krydres med røverhistorier og underholdning på topplan. Altid med stor spilleglæde, glimt i øjet og en typisk vestjysk charme. De forstår at komme ud over scenekanten og berøre hverdagsemner, som skydes lige fra hoften.

Billetsalget til efterårets koncerter er startet på Himmerlandsbilletten og på Mariagerfjord Bibliotekerne. På grund af corona begrænsningerne bliver der i første omgang kun sat 50 billetter til salg til hver koncert. Når disse er udsolgt, vil der være mulighed for at komme på venteliste, så der bliver mulighed for yderligere billetsalg, hvis der kommer lempelserne i corona-restriktionerne i løbet af efteråret.