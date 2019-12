S i Rebild Øst holdt julemøde

REBILD: Forleden var der julemøde hos Socialdemokratiet i Rebild Øst i Terndrup Medborgerhus for cirka 20 af foreningens medlemmer.

De fremmødte medlemmer sørgede for en god debat med politikerne.

Aftenen startede med den politiske debat, hvor både det kommunale og nationale blev vendt – set tilbage på 2019 – og frem mod 2020.

De politiske indlæg gav anledning til en god debat med de fremmødte politikere, hvor der blev spurgt ind til flere emner, lyttet og debateret flittigt.

Herefter gav medlemmet Morten Piilmann, et stykke med musikalsk underholdning på sin guitar – og løftede således medlemmerne videre til aftenens næste programpunkt: Bankospillet.

Der var gennem hele spillet en glad stemning. Der var sørget for gode præmier til spillet, som blev fordelt – nogenlunde – jævnt ud på bordet.

- Vi kunne konstatere, at alle de fremmødte medlemmer havde haft rigtig en god aften, så dette er helt bestemt en af de traditioner som vi agter at blive ved med at afholde, siger formand for S i Rebild Øst, André Ellegaard Jensen.