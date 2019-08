Run på tilmeldinger til kalkmineløb

REBILD: Selvom der stadig er lidt tid til, er der rigtig godt gang i tilmeldingerne til et helt særligt kalkmineløb arrangeret af Helosan og Rebildcentret/Thingbæk Kalkminer. Det unikke og smukke motionsløb finder sted lørdag den 21. september, og Støvring Løbe/Gå klub står for den løbetekniske afvikling.

Det er første gang, at Helosan Kalkmineløb løbet afvikles, og grundtanken er, at det skal være et familievenligt motionsløb, hvor naturen og kalkminerne skal spille en helt central rolle. Derfor indtager deltagerne bogstavelig talt naturen under løbet, der strækker sig omkring Thingbæk Kalkminer og historiske Gravlev sø- og vådområde. På alle ruter passerer man flere kildeudspring, der samtidig udgør det for værkedepoter, hvor deltagerne kan drikke direkte fra de svalende kilder. Alle ruter går også igennem de smukke Thingbæk Kalkminer med bl.a. skulpturkunst, flagermus, spændende fortællinger om minernes fortid og den kolde krig.

Der er fire distancer, at vælge imellem: 2,43 km eller 3,85 km familievenlige vandre/løberuter, hvor den korteste er barnevognsvenlig, samt 10,54 km eller 21,1 km løb. Ruterne er tilrettelagt, så de tilgodeser især børnefamilier, hvor mor eller far måske løber 10 km eller halvmaraton. Her kan resten af familien både nå at opleve naturen, kilderne og kalkminerne, og samtidig være på plads til at heppe, når løberne passerer dem på den samme rute.

Lindy Aldahl, foredragsholder og tidligere deltager fra DR’s succes-serie ”Rigtige mænd”, kommer også forbi, så deltagerne kan møde ham i mål-området og forplejningszonen ved Rebildcentret, og få en snak eller en high-five, når de krydser målstregen.

Det er ikke tilfældigt, at Helosan har valgt Støvring Løbe/Gå klub til at stå for den tekniske afvikling af løbet. Klubbens værdier og mål er nemlig i god tråd med tankerne bag løbet, hvor det sociale, sammenholdet og hyggen vægter højere end tider og PR.

Støvring Løbe/Gå klub har også et godt etableret samarbejde med DGI og andre aktører i Rebild, herunder Rebildporten og Støvring Handelsstandsforening. De har derfor god erfaring med at afvikle løb i området.

I en tid hvor der kommer større og større fokus på vigtigheden af motion, ser Støvring Løbe/Gå klub tydeligt værdien i det sociale fællesskab og den struktur, der er i en forening.

- Det svære er ikke at komme i gang med at motionere, det svære er at bevare motivationen. For os handler det derfor ikke om at kunne præsentere et højt medlemstal eller at generere overskud. Det vigtigste for os er, at de medlemmer vi har, er og forbliver aktive. Og det har klubben succes med, for her er kontingentet blot et symbolsk beløb, men til gengæld står der altid nogen parat til at bakke op om de faste træningstider, fortæller Kira Clausen, der er næstformand i Støvring Løbe/Gå klub.

Ud over den faste træning året rundt, arrangerer klubben også en række andre sociale aktiviteter. Det kan være alt fra vandreture med naturguide, cykelture, deltagelse i løb, brunch over bål m.v. – alt sammen en vigtig brik i forhold til at være en del af et fællesskab.

Der er plads til 500 deltagere i denne første udgave af løbet, og det går stærkt med tilmeldingerne. Helosan og løbeklubben regner derfor med, at løbet er udsolgt indenfor nærmeste fremtid.