Ros til velafviklet Danmarksmesterskab

REBILD: Rold Skov ved Hesselholt - tæt på Arden - i den smukkeste sensommersol, lagde lørdag terræn til Danmarksmesterskaberne i Mellemdistance Orientering, som er den mest eftertragtede disciplin i orienteringsløb. Det var Rold Skov Orienteringsklub, der var arrangør af mesterskaberne, som efterfølgende fik rigtig meget ros for afviklingen.

- Alt forløb superfint med stor ros til både baner, kortet og selve afviklingen. Vi havde deltagere fra hele landet, og især mange sjællandske klubber havde taget turen til Rold Skov, der står som noget særligt blandt o-løbere, fortalte stævneleder Helge Søgaard fra Rold Skov OK, ligesom der var flotte ord med på vejen fra Dansk Orienterings-Forbund.

- Det er nu anden gang på kun to år, at Rold Skov OK står som arrangør af et perfekt Danmarksmesterskab. Deres tilgang til opgaven, store overblik og evne til at skrue et komplekst arrangement står som et godt eksempel på det niveau, som forbundet ønsker for vores mesterskaber, lød det efterfølgende fra Walther Rahbek, formand for Dansk Orienterings-Forbund, der også var rigtig for de tekniske udfordrende baner, som virkelig stillede krav til deltagernes orienteringsteknik. Banerne var lagt af Jan Scheel.

Rold Skov OK’s næste opgave er det traditionelle ”Rebild 2-Dages”, der allerede foregår sidst i september, så der er fart på hos klubbens stævneledere.