Rold Skov set gennem et kamera

REBILD: Skoven kan ses på mange forskellige måder og mange forskellige vinkler. Det kunne Rebildguide Birgitte Wilsted Simonsen fra Outdoorhimmerland.dk konstatere, da hun af den århusianske fotoklub ISO8000 var blevet booket til at skulle vise dem rundt på en fototur i Rold Skov.

De godt 15 fotoentusiaster fra Århus var inden deres ankomst til Rold Skov blevet fortalt, at deres tur ville være opdelt i to. Den ene del af turen var fokuseret mod Bjergeskov med dens kuperede terræn, dens kilder og krogede træer.

- Den anden del af turen var mere en traditionel Rebild Bakker tur, altså med lyngbakker, vandet ved Ravnkilde og Lars Kjærs Hus, men dette skulle gerne give den udfordring, at motiverne skal ses på en lidt andet måde end den traditionelle, fortalte Birgitte Wilsted Simonsen.

I løbet af nogle timer var fotoklubbens medlemmer travlt optaget af at tage billeder af naturen, og af hinanden. Det kan nemlig også være en udfordring at tage billeder af nogle af de andre i fotoklubben, når de er ved at tage billede af noget natur.

Birgitte Wilsted Simonsen måtte sande, at det som guide kan være svært at planlægge en fototur. Hun havde således gennemtænkt en række mulige motiver, men måtte et par gange erkende, at når fotoentusiasterne virkelig kommer i gang, så kunne fokus lige pludselig blive flyttet til en gren, en svamp eller noget helt tredje, der kun stod få meter fra det ”oplagte” motiv.