Røverne fra Rold tilbage i arbejdstøjet

REBILD: I et stykke tid har der været forholdsvis stille om ”Røverne fra Rold”, men nu hærger de atter i Rebild Bakker.

To gange inden for den seneste tid er selskaber fra Røverstuen blevet ”overfaldet” i Rebild Bakker, mens de blev guidet rundt.

”Bagmanden” bag overfaldene er Mikkel Schnoor Nielsen, der driver restauranten i Rebild med det passende navn ”Røverstuen”.

- Røverne i Rold er noget lokalt, som rigtig mange kender, så jeg syntes, det kunne være spændende at få lidt mere fokus på dem igen.

- Og heldigvis var tre af Rebild-guiderne med på idéen. De syntes, ideen var sjov, og var klar til at bidrage med deres viden, fortæller Røverstue-værten.

De tre Rebild-guider, han refererer til, er Jens Vinge, Birgitte Copmann og Birgitte Wilsted Simonsen.

- Der er rigtig mange historier om Røverne fra Rold og om deres ugerninger for snart 200 år siden. En del er der nok blevet pyntet lidt på, men historierne er alligevel med til at give et indblik i, hvordan forholdene var her i området i 1800-tallet. Og som guider var vi derfor også med på at medvirke i forbindelse med Røverstuens guidede ture, bemærker Birgitte Wilsted Simonsen.

De tre Rebild-guider benytter lejligheden til at fortælle om tiden, hvor Røverne i Rold levede, men fortæller også nærmere om den enkelte røver, og hvordan de levede og fik deres straf.

Og som et ekstra kolorit bliver gæsterne i al fredsommelighed ”overfaldet” af nogle røvere på deres tur gennem Rold Skov og Rebild Bakker.

- Heldigvis er røverne så flinke, at de afleverer deres bytte tilbage til skovens gæster.

- Men vi guider har også gjort meget ud af at forklare røverne, at selv om det står i Jyske Lov fra 1241, at man må tage alt det med hjem fra skoven, som man kan have i sin hat, så gælder det kun bær - og ikke dét, man hugger fra Røverstuens gæster, bemærker Birgitte Wilsted Simonsen.

De ”rigtige” Røvere fra Rold havde deres storhedstid i 1800-tallet. Der var tale om flere røverbander, som under ét blev kendt som Røverne fra Rold, og nogle af de mest kendte røvere var Bettefanden, Lorentz Meyer og så Petrollinen - et af de få kvindelige medlemmer.

Røveræraen varede indtil omkring 1840. Så var det slut, og efter en lang retssag blev 78 personer idømt op til livstid i fængslet.