Roere indtog klatrepark under træningslejr

HADSUND: Roere fra Hadsund Roklub blev under en nylig sommertræningslejr vældig udfordret i Rold Skov Klatrepark.

- Rold Skov klatrepark blev nøje udvalgt af trænerne. Til stor overraskelse for alle deltagerne skulle de nemlig ud på en klatretur, fortæller Fie Johansen, frivillig træner i Hadsund Roklub.

Træningslejren trak flere deltagere end nogensinde - ikke bare hvad nye deltagere angår, men også flest flest nye deltagere samt flest deltagende roere og trænere fra andre roklubber.

- Ofte kan det være vanskeligt at få 30 unge mennesker i alderen 11-20 til at arbejde sammen og endda danne venskaber, og de frivillige trænere fokuserede derfor på at samarbejde på tværs af alder og køn.

Og ugen bød ugen på et hav af aktiviteter herunder sejlads i dragebåd, badning i fjorden, men også konkurrencer i at spise om kap, beretter Fie Johansen.

De unge mennesker endte med kun at have en halv fridag i løbet af ugen, og den blev brugt på en klatretur.

En alternativ træningsform, hvor de unge fik lov til at prøve deres kræfter af.

Fri leg i trætoppene

Først fik de unge mennesker udleveret seletøj, hjelm og dertil en kort briefing fra instruktørerne.

Så var der ellers fri leg i trætoppene.

Deltagerne opdeltes i to grupper, hvorefter de hver især tog fat på deres klatrebane, så både store som små kunne være med. De mødte mange svære og grænseoverskridende forhindringer, men alle kom helskindet igennem.

Smilet var ikke til at fjerne fra deltagernes ansigt, selvom der blev overskredet en del grænser.

Ugen bød ud over roning og et hav af sociale aktiviteter - herunder, at de unge selv stod for madlavning, indkøb og oprydning.