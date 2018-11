Rørbæk IF ikke længere kandidat

RØRBÆK: Som forventet af formand for Rørbæk IF Gitte Bech blev det idrætsprojektet Lykke Liga i Aalborg, der efter en afstemning på www.danskernesidrætspris.dk afsluttet fredag morgen klokken 9 nu går videre som den nordjyske kandidat til Danskernes Idrætspris.

Rørbæk IF var inden afstemningen en af de i alt tre nordjyske kandidater til prisen, hvor den tredje kandidat var Aalborg Seniorsport.

Bag prisen står e-Boks, DR P4 og Danmarks Idrætsforbund (DIF), og den hylder de projekter, initiativer og idéer, der er med til at styrke fællesskabet og glæden ved at bevæge sig eller være aktiv i en idrætsforening.

Selve offentliggørelsen af den endelige vinder sker i forbindelse med DR’s Show Sport 2018 i Jyske Bank Boxen i Herning, der foregår lørdag 5. januar om aftenen.

Baggrunden for at Rørbæk IF var nomineret er deres igangværende halprojekt, hvor der bygges en indendørs kunstgræsbane på 660 kvadratmeter med en festsal for enden af hallen på i alt 330 kvadratmeter udelukkende med frivillig lokal arbejdskraft.