Røde Kors og Blå Kors genåbner butikker

HIMMERLAND: Røde Kors, men pogså Blå Kors i Hobro, genåbner i disse dage eller nærmeste fremtid deres genbrugsbutikker.

Det sker i byer Hobro (blå og rød), Arden, Hadsund. Assens og Mariager, Suldrup, Skørping og Støvring.

Tjek selv, inden du opsøger butikken.

Blå Kors slog 27. april dørene op for de første af i alt 53 genbrugsbutikker landet over.

Resten følger, så såre en genåbning kan ske ”på ansvarlig, kontrolleret og tryg vis og efter myndighedernes anvisninger for at sikre både frivillige medarbejdere og kunder”, som det udtrykkes.

Plexiglas ved kassen

Fremover vil kunderne blive mødt med plexiglas mellem kunder og frivillige ved kassen i Blå Kors’ genbrugsbutikker.

Men du vil igen kunne købe tøj og ting i Blå Kors’ genbrugsbutikker, som har været lukkede i snart syv uger.

Blå Kors planlægger en kontrolleret og langsom genåbning, hvor butikkerne løbende vil åbne i takt med, at sikkerheden og bemandingen af de enkelte butikker kommer på plads.

- I Blå Kors har vi stor fokus på at følge myndighedernes krav og anbefalinger. Vi er meget bevidste om, at det skal foregå på en måde, hvor trygheden og sikkerheden for de frivillige og vores kunder står i højsædet, forsikrer Thomas Røddik Korneliussen, som er kommunikationschef i Blå Kors Danmark.

- Nu glæder vi os til at genåbne vores butikker sammen med de frivillige - efter en periode med et voldsomt økonomisk tab, uddyber Thomas Røddik Korneliussen.

Røde Kors i Hobro

I blandt andet Hobro genåbner Røde Kors Butikken 1. maj.

Den har været lukket ned siden den 12. marts på grund af coronasituationen.

Eneste aktivitet, der har været holdt i hævd I perioden, har været tømning af de otte tøjcontainere i og omkring Hobro.

- Butikkens frivillige blev bedt om at holde sig hjemme og har derfor ikke som vanligt selv sorteret det indkomne tøj.

Tøjet er i stedet blevet fragtet usorteret til Røde Kors’ genbrugscenter i Horsens, hvor det så er blevet sorteret af lønnede medarbejdere, fortæller butiksleder Lars Pedersen.

Overskudstøj til centeret

- Under normal drift leverer vi overskudstøj til centeret, hvor der årligt sorteres op til 7500 tons tøj.

Noget af det bedste kommer tilbage til butikkerne på bestilling. Omkring 40 tons sendes ud som nødhjælpstøj.

- Atter andet, der ikke kan sælges i butikkerne som følge af slid eller snavs, sælges til andre opkøbere.

- På den måde udnyttes al det indsamlede tøj bedst muligt og til den størst mulige indtægt, så Røde Kors kan hjælpe flest muligt med behov herfor, anfører Lars Pedersen.

Inden åbningen den 1. maj har en større forårrengøring stået på.

Varer tages ud og erstattes med nye.

- Butikkens frivillige har efterhånden fået nok af at skulle undvære aktiviteterne og det gode fællesskab.

- Men det har ikke været muligt at for alle at være med i processen henimod genåbning, forklarer butiksleder Lars Pedersen.

Nødvendig fysisk afstand

- Vi skal jo stadig holde den nødvendige fysiske afstand, begrunder han.

Når kunderne kigger ind, står håndspritten klar, og der der vil være afstands-klistermærker på gulve.

Nyse-skærm af plexiglas vil være sat op foran kassen.

- For at vi kan leve op til kravene til fysisk afstand, er det ikke realistisk, at vi åbner i fuldt omfang.

Og det er da heller ikke alle de frivillige, der er trygge ved at begynde nu, erkender Lars Pedersen.

- Alt det vil vi skilte med i butikken og på Facebook, beroliger butikslederen.