VALSGAARD: En bordeauxrød Ford Transit på gule plader fik tirsdag morgen en borger fra Valsgaard til at kontakte politiet. Anmelderen noterede sig, at bilen opholdte sig længe på Hovedgaden. - Idet man retter henvendelse, kører bilen fra stedet. Muligvis i følge med en sort, uregistreret golf. Har man set en af de to biler, er man velkommen til at kontakte os, siger Anders Nielsen fra efterforskningen under Himmerlands Politi.