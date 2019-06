Rock’N’Rold for fuld udblæsning

ROLD: Selvom vejret var mindre prangende end ved sidste års premiereudgave, var det igen en stor succes, da The Old Service Station i Rold i weekenden inviterede til Rock’N’Rold 2019.

Fredag og lørdag var Rold således omdannet til et lille stykke USA anno 1950’erne med amerikanerbiler, motorcykler, rockabilly-musik, tatovører, barbershop, dans, kolde fadøl og meget andet med inspiration fra den gang.

- Det er jo gratis at kigge forbi, så jeg tør ikke gætte på, hvor mange besøgende, der har været, men det er ikke mindre end sidste år, hvor vi skød på omkring 1.200 gæster, lød det fra Brian Grønhøj, der sammen med Per Karmark står bag The Old Service Station, og dermed også Rock’N’Rold.

- I år har arrangementet strakt sig over to dage, og vi har også satset endnu mere på den helt rigtige musik, og så bød lørdag formiddag på et cruise for både biler og motorcykler. Bilerne kørte rundt til nogle af de omkringliggende byer, mens motorcyklerne tog en tur rundt omkring fjorden. Det var også en succes, lød det fra en veltilfreds Brian Grønhøj.