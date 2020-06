Riv ikke livsnerven mellem Skørping og Støvring over

VASEHOLM: På vegne af en stor kreds af borgere i Buderupholm skriver Bendt Nielsen Drosselvænget 3 9530 Støvring.

Stop ikke integrationen mellem de to gamle kommuner Støvring og Skørping.

Det vil ske, hvis man bare river broen over jernbanen til Vaseholm ned.

I forbindelse med elektrificeringen af jernbanen er der ikke nok plads under broerne til hænge ledningerne op.

Naturskøn forbindelse

Derfor må en lang række broer lade livet, men heldigvis bliver flere af dem erstattet af en gang og cykelbro, der jo en årsag til, at broerne blev lavet en gang i sin tid.

Især broen over til Vaseholm fik en helt ny betydning, da Vaseholmstien blev etableret.

Den forbinder netop på skønneste vis de to gamle kommuner fra industriområdet ned gennem Vaseholm og det naturskønne område hvor Lindenborg Å slynger sig og videre helt over til Gl. Skørping.

Den bliver hver dag brugt af rigtig mange gående og cyklister.

Et virkeligt tab

Derfor vil det være et virkeligt stort tab hvis blindtarmen til vores nye storkommune Rebild bliver skåret over.

Derfor vil vi forslå Rebild Kommune og Banedanmark, at de blot kan løfte låget af broen og erstatte den med en træbro som den, der går over ved Lindenborg Å.

I en tid, hvor vi skal gøre tingene hver for sig sammen, og vi skal mere ud i naturen - samtidigt med, at Støvring vokser med nye indbyggere - er der behov for ikke blot at bevare grønne områder, men også gøre det mere tilgængeligt og attraktivt at bruge dem.

Vi håber på at byrådet vil tage det ansvar på sig og koordinere en løsning til gavn for alle fremtidige brugere af Vaseholmstien.