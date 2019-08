Rikke Nielsen er fightertaler til Stafet For Livet i Arden

ARDEN: Den 7. - 8. september afholdes Stafet For Livet i Arden. Et 24-timers arrangement under Kræftens Bekæmpelse, der symboliserer, at kampen mod kræft, står på i alle døgnets 24 timer.

De særligt vigtige deltagere i Stafetten er fighterne – de, der har, eller har haft kræft. Fighterne stiller bl.a. op for, at medvirke til større åbenhed og øget viden om kræft.

Det hele starter 7. september kl. 12.00 ved Arden Skoles idrætsplads, hvor Rikke Nielsen, der er ambassadør for Stafet For Livet på landsplan, holder fightertalen. Rikke har selv haft kræft i skjoldbruskkirtlen.

- Jeg står med begge arme over hovedet og er i dag rask, men desværre kæmper mange i min familie og omgangskreds i mod den lede karl, og nogle har vi skulle acceptere at skulle sige farvel til, fortæller Rikke, der derfor heller ikke var i tvivl om, at hun gerne ville være ambassadør for Stafet For Livet.

Efter Rikkes fightertale går stafetten i gang med fighterrunden, hvor Hobro Garden går første runde, efterfulgt af fighterne og de øvrige holddeltagere.

Når mørket er faldet på kl. 22.00 indstilles stafetten i cirka en halv time, hvor der afholdes lysceremoni, med tale af præst Jane Jelsbak. Det er en meget smuk oplevelse, og kan man ikke deltage i selve stafetten, skal man unde sig selv at komme ned til lysceremonien.

Sidste år, hvor den første Stafet For Livet blev afholdt i Arden, var styregruppen meget bekymrede for, om der nu kom nogen. Men det gjorde der! Helt nøjagtigt 279 deltagere, hvilket var ovenud tilfredsstillende. I år er der tilmeldt flere nye hold, og holdene fra sidste år er klar igen, så det lover godt.

Og arrangørerne påpeger, at alle kan være med, uanset om man går eller løber, er ung eller gammel, ligesom det er op til en selv, hvor lang tid man ønsker at deltage. De fleste hold tager et telt med, som man kan hygge sig i, når man ikke er ude at gå eller løbe.

Man kan også bare komme ned på pladsen som gæst og besøge stafetten – det koster ikke noget. Stafet For Livet handler nemlig i høj grad om sammenhold og fællesskab, og derfor er alle velkomne.

En anden landskendt ambassadør, håndboldspilleren Daniel Svensson, kommer torsdagen inden stafetten og holder et humoristisk og livsbekræftende foredrag i Arden. Foredraget handler om Daniels egen kamp mod kræft, og det at finde gejsten igen. Arrangementet er et samarbejde mellem Mariagerfjord Bibliotekerne, LOF, Arden-Hallerne, Stafet for livet Arden, Kulturhusforeningen og Røde Kors. Det løber af stablen torsdag den 5. september kl. 19 og det foregår i Arden-Hallerne.