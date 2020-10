Rideklub på vej i vinterhi

Efterårets afslutningsstævne i Aarestrup Rideklub måtte i denne omgang afvikles i mindre hold som følge af Covid-19 restriktionerne.

- Alligevel blev det til nogle rigtige gode holdafslutninger, hvor eleverne havde stor medindflydelse på, hvad der skulle ske, fortæller rideinstruktør Annika Maria Hansen.

Eleverne dystede efter ønske i forskellige discipliner såsom agility, ringridning, spring, små vandgrave, der skulle gås igennem, eller en tur ud i naturen.

Altsammen ledsaget af store smil og små grin.

Afslutningsvis blev der uddelt rosetter med rideklubbens logo på, og stor var jubelen, da der derefter var flødeboller og sodavand til alle - og måske en øl til forældrene.

Aarestrup Rideklub går nu i vinterhi, da klubben kun råder over udendørs faciliteter, og kun har ugentlige aktiviteter i sommerhalvåret.

- Flere arrangementer er blevet udsat her i 2020, men vi håber, det kan lykkes at gennemføre nogle af dem senere på året eller i foråret 2021, såsom ridelejr, vinter teoriundervisning og en tur til Aalborg Væddeløbsbane.

- Vi plejer at have et godt socialt liv i Aarestrup Rideklub, hvor både unge og ældre plejer deres hobby, så mon ikke det lykkes fortsat, bemærker Annika Maria Hansen. Idet hun samtidig udtrykker en stor tak til de hesteejere, der igen i denne sæson har stillet egnede ponyer og heste til rådighed for rideklubben, så også de, der ikke selv ejer en hest, har mulighed for at deltage i undervisningen.

En undervisningen, som i øvrigt ikke kun omhandler ridning, men også omgang med hesten, røgt og pleje, pasning af udstyr samt jordarbejde.