Retro-marked og fødselsdag

GL. SKØRPING: Retrobutikken Kratgaarden Lopper & Luksus kan 25. maj fejre 1-års fødselsdag, og det sker med et markeds-arrangement, hvor gårdspladsen forhåbentlig kommer til at bugne af fine brugte ting og tøj.

For børnefamilier vil der være mulighed for at kigge på høns, ænder og heste på marken, og hvis man selv ønsker at have en stand, kan man medbringe sine egne borde eller en trailer, som man kan sælge fra.

Jette Kvist Tolstrup fra Kratgaarden Lopper & Luksus kan kontaktes for leje af en stadeplads til 50 kroner,

Lopper & Luksus byder desuden alle gæster på kaffe og hjemmelavet kage i anledning af 1 års-fødselsdagen.