Rekordstort pinse besøg i Øster Hurup

ØSTER HURUP: Med næsten sommertemperaturer blev pinsen turistmæssigt på trods af coronakrisen en af de hidtil mest besøgte i Øster Hurup.

I forhold til tidligere år var det kun de udenlandske, norske og tyske nummerplader, der manglede i bybilledet.

Trods det oplevede fortovsrestauranterne et boom, men gæsterne var flinke til at holde afstand.

Det var ikke nødvendigt for politiet, der besøgte byen flere gange i løbet af dagene, at skrive rapport og bødeforlæg.

Man kunne nøjes med henstillinger.

Et stort antal lystsejlere benyttede fridagene til at aflægge havnen i den østhimmerlandske by et besøg.

Fyldt op i havnebassinet

Og der var slet og ret fyldt op i havnebassinet og lystbådehavnen, hvor der var plads til gæster, da lystbåde hjemmehørende i Øster Hurup selv var på farten.

Næsten alle lystbåde, der har været opmagasineret vest for havnen, er nu kommet i vandet.

Det betød, at det store område kunne benyttes af bilende gæster, ligesom der var stort besøg af autocampere, der har fået et specielt overnatningssted.

Flere benyttede sig også af parkeringsområdet, hvor man nød vejret.

Restauranter, kiosker og take away-steder havde travlt alle pinsedagene.

Blandt andre måtte take away-fiskeforretningen på havnen, der normalt lukker klokken 18, lægge en time til for at efterkomme de mange ordrer på blandt andet stjerneskud.