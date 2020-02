Rekordfangst til 12-årig lystfisker

NIBE: 12-årige Christian Hasager fra Nibe blev i 2019 kåret til ”Årets Junior” i Trend Å Lystfiskeriforening, fordi han både er en dygtig og flittig lystfisker.

Her i 2020 har han tilsyneladende tænkt sig at fortsætte de gode takter.

I hvert fald fangede han forleden to flotte regnbueørreder og en gigantisk guldørred på hele 5,8 kilo på en tur til Buderupholm Put & Take.

14 fisketure venter

Det er ny rekord for denne eksklusive fiskeart i Trend-foreningens juniorklub.

Den lidt mindre guldørred på billedet blev fanget af Christians far, Claus.

Christian får for øvrigt masser af muligheder for at dyrke sin hobby det næste halve år.

Juniorklubben har nemlig 14 fisketure og et tilsvarende klubaftener på programmet i foreningens hyggelige klubhus i Hyllebjerg.

På klubaftenerne fremstiller de unge medlemmer hver tirsdag selv fluer, blink, spinnere, woblere, forfang og andet ”endegrej”.

Det foregår under kyndig vejledning at klubbens dygtige instruktører.