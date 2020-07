Regnvandsbassiner bliver til naturperler

40 regnvandsbassiner - spredt rundt omkring i kommunen - sørger til daglig for, at borgerne i Mariagerfjord Kommune ikke får oversvømmede haver og kloakvand i kældrene, når det øser ned.

I fremtiden skal bassinerne imidlertid rumme meget mere end blot vældige vandmasser.

Også truede dyr og planter, som savner naturlige levesteder i den danske natur, skal leve og bo i og omkring bassinerne.

Det skal et nyt samarbejde mellem Mariagerfjord Kommune og Mariagerfjord Vand A/S være med til at sørge for.

Som et led i samarbejdet begrænses græsslåningen på arealerne, der svarer til 18 fodboldbaner, og blomster, træer og buske får lov til at vokse frit til glæde for fugle, padder og andet småkryb.

Nogle steder er der sågar planer om at lade kødkvæg græsse, så der skabes særligt gunstige livsbetingelser for sarte urter, der kræver lys og luft.

Initiativet udspringer af kommunens biodiversitetspolitik, der skal sikre en mere varieret natur i fjordkommunen, og hos Mariagerfjord Vand er man begejstret for, at der kommer liv i de mange regnvandsbassiner:

- Det er herligt, at vore bassiner bliver fristeder for planter og dyr. Biologerne fortæller os, at bassinerne har et unikt potentiale til at udvikle sig til små bynære naturperler. Vi giver offentligheden fri adgang til arealerne, så alle der har lyst kan opleve den vilde natur i deres lokalområde, siger direktør Søren Erikstrup, Mariagerfjord Vand A/S, i en pressemeddelelse fra Mariagerfjord Kommune.

Kommunens biologer har allerede været i fuld sving med lup og sommerfuglenet.

De har nemlig kortlagt, hvilke plante- og dyrearter, der lever ved bassinerne, og i den forbindelse har de lagt specifikke planer for, hvordan naturen ved hvert enkelt bassin kan udvikles i fremtiden.

Fælles for bassinerne er, at der kun vil blive slået græs en til to gange om året, og døde træer og buske får lov til at ligge til glæde for svampe og en myriade af insekter.

Det er ikke kun dyr og planter og særligt naturinteresserede, som vil drage nytte af, at bassinerne bliver fristeder for den vilde natur. Det er også en fordel for forbrugerne. Mariagerfjord Vand skal nemlig fremover bruge væsentligt færre ressourcer på at passe områderne end nu.

Jørgen Hammer Sørensen, der er formand for kommunens teknik- og miljøudvalg er glad for, at Mariagerfjord Vand A/S kan se perspektivet i samarbejdet.

- Samarbejdet er et skoleeksempel på, hvordan vi skaber bedre løsninger, når vi trækker på samme hammel. Her værner vi jo både om den vilde natur og om borgernes penge. Desuden ser jeg det som et ekstra plus, at vi skaber en lang række bynære naturperler overalt i vores kommune. Derved giver vi alle mulighed for at opleve, hvordan det kribler og krabler, spirer og gror, når vi lader naturen få frit spil, siger Jørgen Hammer Sørensen.

Flere bassiner er i øvrigt på vej. De bliver etableret i takt med, at man adskiller regnvand og spildevand. Her bruges regnvandsbassinerne til at forhindre, at åer og vandløb løber over deres bredder.