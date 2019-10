Regn kunne ikke spolere Kulturkaravane-besøg

STØVRING: Trods en lidt trist vejrudsigt med heldagsregn i Støvring mødte borgerne talstærkt op til Kulturkaravane Nords besøg. Fra kl. 10 – 14 fik almindelige lørdagshandlende sig en ekstra overraskelse og fin kulturoplevelse på deres indkøbstur.

Det fire timer lange kulturprogram blev indledt i et til anledningen opsat telt på Støvring Bytorv, som var fyldt med mennesker til bristepunktet. Programmet blev skudt i gang af Rebild Kulturskoles elever, som bød på fællessang – Den nordjyske sang.

Herefter bød Kultur- og fritidsudvalgsformand Gert Fischer velkommen og fortalte lidt om samarbejdet mellem de 11 nordjyske kommuner og dermed også om baggrunden for kulturkaravanen og dens besøg i alle 11 kommuner. Der var over 200 mennesker i teltet.

Efter Gert Fischers velkomsttale bød dagen på det første overraskende møde med kulturen, da Axel René Aubertin brød ind med sin helt egen flash mob bestående af et digt om Støvring. Det var et pudsigt og overraskende møde med kunsten, og det blev taget overordentligt godt imod.

Senere bød dagen på arrangementer, som dels kulturkaravanen men også lokale kræfter stod for. I Bog & Idé var der fuldt hus til Den kongelige ballets visning af ’Ægget’ og ’Den døende svane’, og publikum fik en kort balletundervisning og dansede sammen med to tidligere balletdansere.

Aalborg Symfoniorkester fyldte butikken Wagner med mennesker, og her fik de handlende smagsprøver på klassisk musik som Mozart, men også popmusik i form af Eurythmics nummeret ’Sweet Dreams’. Symfoniorkestret gav virkelig smagsprøver på deres alsidighed med musik fra computerspillet Supermario og introen til ’halløj på badehotellet’.

Kunsten lavede en masse larm – de havde medbragt gamle køkkenredskaber, som skulle stables til høje tårne. Det var til stor morskab for både de helt små, men også for de voksne. Men det gav et ordentligt rabalder, når et tårn styrtede sammen.

- Jeg er glad for og imponeret over den overvældende interesse og det store fremmøde i dag – trods det triste regnvejr. Det har været dejligt, at opleve glæden og begejstringen, når der bliver vist eksempler på stor kunst helt tæt på borgerne, dér hvor de er, lød det efterfølgende fra Tina L. Rasmussen, Kulturkonsulent i Rebild Kommune.

- Det betyder også noget, at lokale kræfter har fået muligheden for at arbejde sammen med kunstinstitutionerne. Således har gymnastikgruppen Sirenerne og kulturskoleeleverne deltaget i en workshop med Den Kongelig Ballet.

- Elever fra Karensmindeskolen har lavet kunst sammen med kunstmuseet Kunsten, og desuden har en elev fra Karensmindeskolen fået opgaven og dermed ansvaret for at tage billeder og video hele dagen. Alt det tilsammen kan være med til at skabe en interesse og nysgerrighed for kunst og kultur – og måske er det for nogle af de borgere, der i dag valgte at lægge deres indkøbstur i Støvring, deres første møde med den helt store kunst af høj kvalitet, fortalte en meget tilfreds Tina L. Rasmussen.