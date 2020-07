Regionsdirektør fejrer jubilæum

Brian startede i 1995 som elev i daværende Østjydsk Bank. Den første afdeling, han fik bekendtskab med var på Østervold i Randers. Her var Brian Kristiansen det første år af sin elevtid, inden han rokerede til Havndal- afdelingen.

I Havndal arbejdede Brian i to år, inden han i 1998 var med til at starte en ny afdeling op i Randers Storcenter.

Her blev Brian Kristiansen både souschef og afdelingsdirektør, inden han i 2007 skiftede Randers-afdelingen ud med Mariager.

Brian Kristiansen har generelt altid haft stor interesse for at arbejde med erhverv, hvorfor det faldt naturligt, at han skulle stå i spidsen for erhvervsafdelingen i Mariager.

I februar 2018 blev Østjydsk Bank en del af Sparekassen Vendsyssel, og Brian Kristiansen har som regionsdirektør i Region Mariagerfjord gjort et stort stykke arbejde for, at både kunder og medarbejdere er kommet godt igennem denne proces.

Region Mariagerfjord består af afdelinger i henholdsvis Hobro, Hadsund og Mariager.

I Mariager findes en privatafdeling med support og ligeledes et lokalt Erhvervscenter, som Brian Kristiansen også står i spidsen for.

Uddannelsesmæssigt har Brian en traditionel bankuddannelse, suppleret med finansiel videreuddannelse, akademi-merkonom og HD i finansiel rådgivning.

Brian har desuden i årenes løb gennemgået forskellige lederuddannelser.

Posten som regionsdirektør for Region Mariagerfjord har han haft siden 1. juni 2018.

Privat er Brian Kristiansen gift med Betina, som er pædagog og arbejder i Hadsten.

De har to piger, Maria på 19 år som går i 2G på Paderup Gymnasium, og Sara på 20 år, som starter på studie i Århus efter ferien.

Privat bor Brian og Betina i Randers, og fritiden bruger jubilaren bl. a. på jagt og fiskeri.

Grundet corona-situationen og ferietid markeres 25 års-jubilæet først officielt med en reception 11. september.