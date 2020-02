Region må på banen i sag om truet drikke- vand i Skørping

SKØRPING: Skørping Vandværks forbrugere kan her og nu roligt aftappe drikkevandet og bruge det i husholdningen, som de plejer.

Det slår centerchef Claus Riber Knudsen, Natur & Miljø i Rebild Kommune fast efter et nyligt møde med vandværket.

Begge parter havde rådgivere med til bords.

Men på sigt er Skørping Vandværk er som tidligere omtalt i Nordjyske Medier meget bekymret for den konstaterede alvorlige forurening i undergrunden på Rytters Plads i Skørping.

Fremtidigt drikkevand truet

Forureningen truer den fremtidige drikkevandsforsyning i byen.

Og vandværket står ikke alene om deres frygt og bekymring. Det samme gælder Rebild Kommune.

Parterne er enige om sammen at lægge pres på regionen i den alvorlige forureningssag frem for at gøre det enkeltvis.

- Vi skal have regionen til at opprioritere, at der bliver foretaget en oprydning af forureningen på Rytters Plads.

Det skal helst ske hurtigst muligt for at sikre den fremtidige drikkevandsforsyning i byen både kort og lang sigt, insisterer centerchef Claus Riber Knudsen.

Meget alvorligt

- Kommune og vandværk er enige om, at forureningen på Rytters plads skal tages meget alvorligt.

- Derfor har vi besluttet, at vi sammen lægger en plan for den fremtidige vandindvinding i Skørping.

Det sker her i foråret, uddyber Claus Riber Knudsen.

- Vi står med en fælles interesse i og forpligtigelse til at sikre, at drikkevandet i Skørping også fremover har en høj kvalitet.

Derfor skal drikkevandsressourcen sikres mod forurening, fastslår centerchefen.

Nyt møde 25. februar

Tirsdag 25. februar mødes kommune og vandværk påny hos Plan Energi i Skørping.

Også regionens embedsmænd, Danmarks Naturfredningsforening og Skørping Lokalråd deltager.

Sammen prøver man at blive klogere på de udfordringer, der venter, og de indsatser, der kræves for at løse problemet.

Til mødet stiller DN med egen miljøekspert fra hovedkontoret i København.