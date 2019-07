Rebilds genbrugspladser sværest at komme til

REBILD: Det sker efterhånden sjældent, at håndværkeren kommer til en lukket port, når byggeaffaldet skal afleveres. Faktisk er det i de senere år blevet markant nemmere at komme af med affaldet i Nordjylland, fordi de kommunale genbrugspladser holder længere åbent, fremgår det af en ny opgørelse fra interesseorganisationen Dansk Byggeri.

Mindst en genbrugsplads i Brønderslev, Frederikshavn, Hjørring, Jammerbugt, Læsø, Morsø, Thisted og Vesthimmerlands kommuner udmærker sig med en daglig åbningstid på ti timer i tidsrummet mellem kl. 7 og 17.

Mariagerfjord holder åbent i 9,5 timer og Aalborg i ni timer i det erhvervsvenlige tidsrum, hvorimod Rebild Kommune i undersøgelsen skiller sig negativt ud med en daglig åbningstid på kun lidt over fem timer.

- Kommunerne viser sig fra den erhvervsvenlige side, når de holder genbrugspladsen åben på de tidspunkter, hvor virksomhederne har brug for det.

- Det skal de have ros for, og jeg håber, at også Rebild vil se på mulighederne for at holde lidt længere åbent i det erhvervsvenlige tidsrum.

- Vi har i forvejen en rigtig god dialog med Rebild, og kommunen plejer at gøre hvad den kan for at imødekomme virksomhederne.

- Det er mest praktisk, at der er ens åbningstider i hele landsdelen, så virksomhederne ikke skal tjekke åbningstider, hver gang de krydser kommunegrænsen for at løse en opgave, siger formand for Dansk Byggeri Nordjylland, Henrik Holm.

Han føjer til, at det ikke kun er vigtigt, at genbrugspladserne holder åbent på de rigtige tidspunkter.

- Det er i lige så høj grad vigtigt at få sorteret affaldet korrekt, så mest muligt kan genanvendes. Det er en stor opgave for kommunerne at sikre, det sker, siger Henrik Holm.

På landsplan har 71 kommuner genbrugspladser, som holder åbent i mindst ti timer dagligt i tidsrummet mellem kl. 7 og 17. Yderligere 15 kommuner holder åbent i ni timer, og samtidig har 37 kommuner døgnåbne genbrugspladser mod 16 for blot to år siden.

Rebild Kommune har tre kommunale genbrugspladser i henholdsvis Skørping, Mejlby og Støvring, og ifølge chef for center natur og miljø, Claus Riber Knudsen, har de nuværende åbningstider på de tre genbrugspladser været gældende i adskillige år.

Genbrugspladsen i Støvring har åbent dagligt i syv timer på fire hverdage modsat de to andre, hvor der kun er åbent dagligt i syv timer på tre hverdage.

Kommunen har ikke konkrete planer om at udvide åbningstiden, men kommunen holder årligt samarbejdsmøder med repræsentanter for både Dansk Byggeri og Dansk Industri i Nordjylland, og her blev det så sent som foråret aftalt at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge nærmere på både åbningstider, affaldsmuligheder og priser for håndteringen på genbrugspladserne.

Arbejdsgruppen er dog endnu ikke kommet i arbejdstøjet. Det skyldes ifølge Claus Riber Knudsen, at Dansk Byggeri i Nordjylland indtil videre kun har udpeget ganske få af deres repræsentanter til arbejdsgruppen.