Rebilds Frivilligpris 2020 til Leif Pedersen

Overrækkelsen af Frivilligprisen skete tirsdag den 16. juni på Leif Pedersens privatadresse i Støvring, hvor borgmester Leon Sebbelin og medlemmer af Frivilligrådet mødte frem og overraskede den intetanende prismodtager.

Normalt uddeles Frivilligprisen i forbindelse med Frivilligrådets årsmøde. Det har coronaen spændt ben for i år, så derfor måtte der arrangeres en alternativ overrækkelse.

De frivillige er samfundets kit

Borgmester Leon Sebbelin nævnte ved overrækkelsen, at de opgaver, som de frivillige kan bidrage med, er ganske særlige, fordi de er båret af nærvær og engagement, som er helt afgørende for de medborgere, som har brug for hjælp. Men også, at de frivillige ikke skal overtage kommunale opgaver, men være et supplement.

- De frivillige er samfundets kit. Uden de frivilliges indsats ville vores samfund ikke hænge sammen. Og du, Leif skal have tak for den store indsats, som så mange har nydt godt af, sagde Leon Sebbelin.

Utroligt, at Leif Pedersen ikke tidligere har modtaget Frivilligprisen

Alle borgere, foreninger og sammenslutninger kan indstille kandidater til Frivilligprisen. I begrundelsen for, at Leif Pedersen skal have prisen, nævnes det, at det er utroligt, at han ikke har modtaget prisen før.

”Alle véd, at Leif gør så meget for andre, yder en indsats som få, og at han har gjort det i så mange år,” står der i indstillingen.

Leif Pedersens frivillige indsats har særlig hjulpet flygtninge, sognegården og beboerne på Mastruplund Ældrecenter.

Det startede med lektiecafeen for flygtninge og indvandrere og foregik gennem årene på forskellige adresser i Støvring, nemlig på Fritidshuset på Enebærvej, på Bavnebakkeskolen og til sidst i børnehaven Spiren. Leif og hans kone Helle åbnede også deres hjem for unge mennesker, som fik lektiehjælp.

I mange år har Leif hjulpet til i Støvring Sognegård. Det kan være til sogneeftermiddage eller sogneaftener, hvor Leif også gerne underholder med oplæsning.

De, der kender Leif, har også tit set ham i aktion som ”skubber”. Hver fredag kan man i nærheden af Mastruplund Ældrecenter se en kortege af kørestole skubbet af frivillige. Kigger man nøjere efter, er det tydeligt, at plejehjemsbeboerne nyder turen og snakken med deres skubbere. På Mastruplund Ældrecenter har beboerne ligeledes stor glæde af Leifs evner som underholder. Han giver også en næve med, når der er fester og udflugter. Endelig har Leif Pedersen i mere end 20 år været medredaktør af Mastruplund Ældrecenters blad Brisen.

Om Frivilligprisen

Frivilligprisen går til en person eller en forening, der enten har lavet en nytænkende eller ekstraordinær indsats inden for det frivillige sociale arbejde. Foreninger, der driver en solid forankret indsats til gavn for mange borgere kan også komme i betragtning.

Prisen består af en kunstgave og et diplom.

Ud over Leif Pedersen var følgende seks personer i år indstillet til prisen:

Nana Kirkegaard, Frederik Møller Espersen, Vera Toft, Bente Lyndorff, Aase Mathiesen og Jane Pedersen.