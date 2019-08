Rebild vinder af Con Amore Kulturprisen

REBILD: - Jeg føler mig som Jacob Fuglsang lige efter en overstået bjergetape – der mangler kun 2 kønne piger, som kysser mig på kinderne, sagde en meget glad udvalgsformand Gert Fischer, da Rebild Kommune blev kåret som vinder af året Con Amore kulturpris.

Kåringen foregik fredag middag på Kulturmødet på Mors, og da også Fredericia og Vejen Kommune var nominerede, var der spænding til det sidste.

– Det er en meget stor glæde, at Rebild Kommune modtager prisen, især fordi det er tre af kommunens meget aktive foreninger, som har indstillet os. Det var Gymnastikgruppen Sirenerne, Skørping Marionetteateret og Skørping Sangkor af 1895, tilføjer han.

Con Amore Kulturpris er stiftet af AKKS – Amatørernes Kunst & Kultur Samråd og DATS – Dansk Amatør Teater & Scenekunst, og sætter positivt fokus på de kommuner, der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen.

Dyst mellem tre kommuner

Prisen uddeles i år for sjette år i træk, og de tre kommuner er udvalgt af en jury nedsat af AKKS og DATS.

Selv om Fredericia og Vejen Kommune ikke vandt, glædede de sig alligevel ved prisoverrækkelsen til kulturmødet.

– Vi ser det som en stor anerkendelse at blive nomineret, lød det fra Fredericias repræsentant Annette Hyre-Jensen, mens udviklingschef Peer Rexen fra Vejen Kommune understregede, at det er superfedt, at nogen lægger mærke til, hvad kommunen gør for amatørkulturen.

De tre kommuner har ifølge juryen alle skabt gode rammer for amatørkulturen med fokus på velegnede faciliteter, en kulturpolitik der prioriterer amatørkulturen samt et lydhørt og behjælpeligt medarbejderteam. Men særligt for Rebild gælder det med juryens ord at: Der gøres meget for kulturen i hele kommunen, og især er der stor fokus på et nært samarbejde i krydsfeltet mellem amatører og professionelle, hvilket er til stor gavn for vækstlaget. Der er plads til forskellighed, det er godt at bo i Rebild Kommune.

Kåringen og overrækkelsen af årets Con Amore kulturpris foregik fra den nye scene i Klostergården og det hele blev krydret med herlig jazz fra bandet Orfeo samt indslag fra Fyrspillene fra Sydthy og Sjørring Sø Kulturforening.

Som et ekstra krydderi på det hele deltog Dunkelfolket med deres helt specielle masker og opførsel.

Kontant belønning på 8000 kr.

Prisen er en kontant belønning på 8000 kroner, der dog skal videregives til personerne og foreningerne bag nomineringen af den vindende kommune.

Rebild Kommune var ved prisoverrækkelsen repræsenteret af centerchef Claus Holm og Gert Fischer (V), formand for kultur- og fritidsudvalget.

Sidstnævnte deltog selv i en cirka en time lang paneldebat på scenen omkring emnet lokal kultur i forbindelse med prisoverrækkelsen.