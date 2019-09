Rebild vært for tyske vandreeksperter

REBILD: Hvis der er nogen, der ved, hvordan en god vandresti skal udformes, så er det folkene i Deutsches Wanderinstitut.

Derfor vækker det også slet skjult stolthed i Rebild, at den tyske vandrerorganisation i år har valgt at henlægge sit årlige Forum Wanderwege-arrangement til Rold Storkro.

- Det er første gang, Deutsches Wanderinstitut holder arrangementet uden for Tyskland, og det tager vi naturligvis som en anerkendelse af det arbejde, vi lokalt har gjort med at udvikle og certificere vandreruter i Himmerland.

- Vi var jo de første i Danmark til at certificere en vandrerute - Panoramaruten - og nummer to, Rebild Bakker ruten, er også vores.

- De har begge været en stor succes, fremhæver Uffe Westerberg, Rold Skov Natur- og Kulturcenter, som sammen med kolleger i Naturstyrelsen samt Mariagerfjord, Rebild og Jammerbugt kommuner har stået for at sammenstrikke programmet for de 13 tyske gæster, der deltager i Forum Wanderwege-seminaret.

De 13 tyskere tilhører enten instituttets faste stab af medarbejdere eller repræsenterer forskellige vandredestinationer i Tyskland, og de skal opholde sig i Rebild fra onsdag 18. til fredag 20. september.

På førstedagen skal tyskerne bl. a. ud at vandre på Rebild Bakker Ruten, inden de om aftenen bliver budt officielt velkommen af borgmester Leon Sebbelin og skovrider Bendt Egede Andersen.

Torsdag er en del af programmet henlagt til Slettestrand Feriecenter og inkluderer bl. a. en vandretur ad Tranum Ruten, og fredag skal tyskerne bl. a. ud at sejle med ”Svanen” og vandre ad Panoramaruten langs Mariager Fjord.

I løbet af de tre dage skal Forum Wanderwege-deltagerne desuden drøfte temaer som aktuel udvikling inden for vandring, nye tendenser og nye ideer.

Og så får de i øvrigt under opholdet lejlighed til at hilse på en lang række politikere, naturvejledere, turistfolk m. fl. i Himmerland og Han Herred.