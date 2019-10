Rebild-rekord i brilleindsamling

REBILD: Takket være et godt samarbejde og ihærdig indsats af Lions Rold Skov og Lions Rebild lykkedes det at indsamle over 2000 par brugte briller på kommunens 11 valgsteder ved EU-valget søndag 26. maj og folketingsvalget grundlovsdag 5. juni.

Brillerne er efterfølgende blevet renset og styrkebestemt samt kontrolleret og pakket i plastposer på Renoveringsværksted Aalborg, inden de i kasser med 50 briller i hver er blevet sendt videre til tredje-verdenslande.

Selv om de to landsdækkende valghandlinger nu for længst er overstået, så fortsætter de to Lions klubber en løbende indsamling af brugte aflagte briller.

De har nu indgået en aftale med Nyt Syn i Jernbanegade i Støvring, så folk fremover løbende kan aflevere brugte briller i brillebutikken.