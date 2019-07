Rebild med i opløb om kulturpris

REBILD: Det årlige kulturmøde på Mors bliver i år særligt spændende for kulturlivet i Rebild.

Sammen med Vejen og Fredericia Kommune er Rebild Kommune nemlig med i opløbet om den såkaldte Con Amore kulturpris, der i 2019 for sjette gang uddeles af Amatørernes Kunst & Kultur Samråd (AKKS) og Dansk Amatør Teater & Scenekunst (DATS).

Formålet med Con Amore Kulturprisen er at sætte positivt fokus på de kommuner i Danmark, der skaber de bedste vilkår for amatørkulturen.

For at blive nomineret kræves det, at kommunen har skabt gode rammer og muligheder for amatørkulturen, og at der er fokus på - og anerkendelse af - hvor stor en værdi der ligger i, at kommunens borgere kan udfolde sig inden for de mange genrer af amatørkultur.

I Rebild Kommunes tilfælde fremhæves det især, at ”hele kommunen bliver inddraget i kulturlivet”. At ”man har visioner om at særligt landsbyerne skal tilgodeses i forholdt til kulturelle tilbud”. Og at der i kommuner er ”fokus på vækstlaget”.

De tre nominerede kommuner er udvalgt af en jury på baggrund af indstillinger fra enkeltpersoner og foreninger rundt omkring i Danmark.

- Og alene det at blive indstillet er en anerkendelse af kommunens indsats på kulturområdet, for det er kommunens egne kulturelle aktører, der indstiller og begrunder, fremhæver Susan Fazakerley, som er sekretariatsleder i Amatørernes Kunst & Kultur Samråd.

Fælles for alle tre indstillede kommuner er, at de ifølge AKKS og DATS ”formår at se potentialet i amatørkulturen i forhold til at skabe fællesskaber og stærk lokal sammenhængskraft for borgerne”, og at de har ”fokus på at skabe tiltag, som skaber værdi og gør det nemt, relevant og attraktivt for borgerne at deltage og engagere sig i kulturlivet”.

Den endelige vinder af Con Amore Kulturprisen bliver kåret på Kulturmødet på Mors 23. august kl. 12.00.

Det sker ved et stort awardshow, krydret med jazz, sange fra historiske egnsspil, spændende snakke om kommunal kulturpolitik og ikke mindst en flok iøjenfaldende, maskeklædte Dunkelfolk.