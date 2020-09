Rebild Kommune på ”bekymringslisten”

Rebild Kommune oplever i øjeblikket en stigning i antallet af corona-smittede, og det får nu kommunen til at skærpe beredskabet.

- Borgerne, virksomhederne og institutionerne i Rebild Kommune klarede udbruddet i foråret utrolig godt, og nu appellerer jeg til, at vi igen gør en indsats for at stoppe smitten.

- Selv om vi stadig har få tilfælde, så er det nu vi skal være ekstra påpasselige for at undgå en mere omfattende lukning af samfundet, siger borgmester Leon Sebbelin i en pressemeddelelse fra kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser, at Rebild Kommune har fået ti nye corona-smittede indenfor de seneste otte døgn.

Det betyder flere end 20 smittede pr. 100.000 borgere, og kommunen er derfor nu på Styrelsens ”bekymringsliste”.

De ti nye tilfælde er spredt i kommunen, så der er ikke tale om et enkelt ”hotspot”.

Styrelsen for Patientsikkerhed tager sig af den konkrete opsporing i forhold til de ramte personer.

Der vil blive taget kontakt til dem, de smittede har været tæt på, og denne personkreds vil blive opfordret til hurtigst muligt at blive testet – og til at gå i isolation, hvis de viser sig at være smittede.

Lige nu gennemgås alle større arrangementer og møder, som kommunen er involveret i resten af året, og de vil enten blive udsat eller ændret til digitale udgaver.

Endvidere indskærper Rebild Kommune alle kravene om afstand, god håndhygiejne, grundig rengøring med videre i hele organisationen og via kommunikationsvejene til det private erhvervsliv og i offentligheden.

Rebild Kommunes beredskab er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed og klar til hurtig opfølgning i takt med, at situationen ændrer sig.