Rebild Kommune nu helt tæt på 30.000 borgere

REBILD: Efter en lille tilbagegang i befolkningstallet i begyndelsen af året i Rebild Kommune er der på det seneste nu sket et stort ryk i tilflytningen.

Den side opdatering viser at der nu blot mangler 19 nye borgere før Rebild Kommune når den magiske grænse på de 30.000 indbyggere.

Denne begivenhed vil kommunen gerne markere officielt på den ene eller anden måde, så af samme grund holdes der administrationen i øjeblikket et skarpt øje med befolkningstallet.

De 29.000 borgere blev rundet for præcist otte år siden i maj 2011, og siden Rebild Kommune så dagens lys 1. januar 2007 var der på daværende tidspunkt blevet 336 indbyggere flere inden for kommunegrænsen.

Rebild Kommune har siden maj 2014 arbejdet intenst med at synliggøre kommunen for at vende en dengang negativ befolkningstilvækst til en positiv.

Byrådets målsætning dengang var, at der vil bo 32.000 borgere i Rebild Kommune i 2025 og 29.500 i kommunen ved udgangen af 2017. De 29.500 borgere blev rundet allerede i april 2017