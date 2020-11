Rebild henter kommunal chef i Brønderslev

Efter 12 år i Rebild Kommune har Claus Holm fået nyt job som underdirektør i Motorstyrelsen.

I stedet tiltræder Lotte Worup 1. januar 2021 som ny chef for Center Sundhed, Kultur og Fritid i Rebild Kommune.

47-årige Lotte Worup har flere års ledelseserfaring og et solidt kendskab til området, særligt kultur- og fritidsområdet.

Hun har de seneste fem år været chef for Fritid og Kultur samt sekretariatet for Børn og Kultur i Brønderslev Kommune.

Hun har desuden en masteruddannelse i Læreprocesser med specialisering i Ledelse og Organisationspsykologi fra Aalborg Universitet og er i gang med Master of Public Governance på Aalborg Universitet.

Kommunaldirektør Jes Lunde ser i en pressemeddelelse frem til samarbejdet med Lotte Worup:

-Vi er rigtig glade for, at det er lykkedes at tiltrække en så stærk profil til jobbet.

- Lotte Worup kommer med stor erfaring og engagement til de spændende og tværfaglige opgaver i Center Sundhed, Kultur og Fritid.

Selv glæder Lotte Worup sig til at blive en del af Rebild Kommune.

- Det bliver spændende at være med til at virkeliggøre de to nye politikker; Politik for Oplevelser, fritid og fællesskaber og Politik for Omsorg og sundhed i samarbejde med mine nye lederkollegaer, medarbejdere og de mange lokale foreninger, frivillige organisationer og ildsjæle.

- Enkeltvis kan vi en del, men sammen kan vi endnu mere, betoner den nye kommunale chef for sundheds-, kultur- og fritidsområdet i Rebild.

Sin egen fritid bruger Lotte Worup på familien, byens kulturtilbud, hus, have, golf og motion.