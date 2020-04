Rebild giver bygge-opgaverne en skalle

REBILD: Samlet set sætter Rebild Kommune hurtigst muligt gang i nye byggeopgaver for et samlet beløb af 22,5 millioner kroner for at hjælpe ikke mindst byggefagene i en svær tid.

Bygge- og vedligeholdelsesopgaverne vil ske på en lang række af Rebild Kommunes skoler, daginstitutioner og kulturbygninger, Arbejdet og vil i stort omfang kunne udføres af lokale entreprenører.

- Jeg er rigtig glad for at, at det samlede Økonomiudvalg besluttede at sætte gang i opgaverne og fremrykke alt hvad det er muligt for os at fremrykke.

Holde gang i hjulene

- Vi skal gøre hvad vi kan for at holde gang i hjulene, insisterer borgmester Leon Sebbelin (B).

Samlet set sætter Rebild Kommune gang i nye byggeopgaver for 22,5 mio. fordel således:

Bygningsopgaver for 10,5 millioner kroner.

Energibesparende tiltag for 3,5 millioner kroner.

Nye erhvervsudstykninger for 3,5 millioner kroner.

Asfalt- og broarbejder for 5 millioner kroner.

Fremrykker

Oven i fremrykker kommunen mange af de opgaver, der var planlagt til senere på året.

Der bliver dermed sat gang i opgaver for 13 millioner kroner yderligere.

Opgaverne fordeler sig over en lang række af Rebild Kommunes skoler, daginstitutioner og kulturbygninger, og de vil i stort omfang kunne udføres af lokale entreprenører.

Byggeaktiviteten vil ikke ske på kommunens ældrecentre på grund af den nuværende sundhedssituation.