Realdania-millioner til nyt sundhedshus

Rebild Kommunes nye sundhedshus i Støvring Ådale kommer ikke kun til at sætte et - forhåbentligt positivt - aftryk på lokalbefolkningens generelle sundhedstilstand.

Byggeriet kommer også til at sætte et positivt aftryk på klimaet - som et af i alt 28 kommunale byggeprojekter rundt omkring i Danmark under den fælles overskrift ”Sammen om Bæredygtigt Byggeri”.

Kampagnen ”Sammen om Bæredygtigt Byggeri” blev lanceret af Realdania i foråret 2020 i forbindelse med en større covid 19-hjælpepakke, og at der ikke bare var tale om tomme ord understreger Realdania nu ved at støtte sundhedshus-byggeriet i Støvring med i alt 2.450.010 kr. til bæredygtige tiltag

De 250.000 kr. er afsat til en målrettet analyse af bæredygtigheden i byggeriet. En analyse, som bl. a. skal være med til at sætte konkrete tal på, hvor meget drivhusgasudledning der spares ved at vælge bæredygtige løsninger, fremfor mere konventionelle løsninger.

De resterende 2.200.010 kr. går til selve byggeriet.

Rebild Kommune har i forvejen god erfaring med at bygge bæredygtigt.

Eksempelvis er den nye daginstitution Børnehus Klepholm opført efter nogle af de samme principper, som også kommer til at sætte rammerne for byggeriet af det nye sundhedshus.

Allerede i sommeren 2019 vedtog byrådet en række initiativer, der på lokalt plan skulle understøtte FN’s verdensmål om bæredygtig udvikling, og Rebild Kommune har siden formuleret ti principper, der skal ligge til grund for arbejdet med fremtidige bygge- og anlægsprojekter.

Kommunen har bl. a. forpligtet sig til at arbejde efter manualer til bæredygtigt byggeri, udformet af Green Building Council - en non-profit organisation der arbejder for at udbrede bæredygtighed i byggebranchen i Danmark - og også i de bygningsreglementer, der arbejdes efter, er bæredygtigheden den gennemgående røde tråd.

Hvem der skal bygge det nye sundhedshus i Støvring er endnu ikke afklaret.

Projektet har været sendt ud i licitation, og resultatet af licitationen ventes i løbet af den kommende uge at ligge klar til politisk behandling.

Selve byggeriet forventes igangsat i foråret 2022 og skulle efter planen kunne stå klar til indvielse medio 2023.