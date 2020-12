Radikale til valg med ny mand i front

- Vi kommer ud i en stærk opstilling med foreløbig fire gode kort, der kan tegne den radikale politik i kommunen efter kommunalvalget.

Sådan lyder det optimistisk fra vælgerforeningsformand Hanne Carstensen, Valsgård, efter at Radikale Venstre i Mariagerfjord Kommune nu har sat navn på de første lokale kandidater til kommunalvalget i 2021.

Partiet er pt. repræsenteret i byrådet af Casper Hedegaard, men han genopstiller ikke til valget i november 2021, da han har fået job i København, og derfor fremadrettet vil bruge sine kræfter der.

- Casper har leveret en flot og synlig indsats i byrådet og dermed lagt et godt fundament for det videre politiske arbejde i den kommende byrådsperiode, fremhæver Hanne Carstensen.

I fraværet af Casper Hedegaard er Jens Lykke, Hobro, på en generalforsamling blevet valgt som partiets spidskandidat.

Han sekunderes indtil videre af Thorbjørn Aagaard, Hadsund, Heidi Vive, Hobro og Peter Carstensen, Valsgård, men flere kandidater skulle gerne komme til.

- Vi har et par andre navne i kikkerten og vil gerne op på et hold på seks-syv kandidater, bebuder den radikale vælgerforeningsformand.

Fra den nye radikale spidskandidat, Jens Lykke, lyder det, at han som et minimum satser på, at de radikale kan bevare deres nuværende ene mandat i byrådet.

- Vi vil stille et kandidathold med forskellige kompetencer, og en god blanding aldersmæssigt, geografisk og erhvervsmæssigt. Og rent politisk går vi ind i valgkampen med en tydelig grøn dagsorden og ønsket om en kommune i fortsat vækst.

- Vi skal udvikle kommune både i by og land, samt sikre at vi tager afsæt i de kvaliteter vi har indenfor kultur og natur. Det har stor betydning, at vi både har levende landsbyer, samt hovedbyer der kan være dynamoer for vækst. Og så skal vi være stolte af vores kommune, erklærer Jens Lykke og roser i samme åndedrag Casper Hedegaard for det arbejde, han har lagt i byrådet i indeværende periode.

- Casper Hedegaard har bl. a. været en markant dynamo i at få værtsskabet for et nyt Europæisk folkemøde til Mariager i 2022, påpeger Jens Lykke.

Han og de øvrige radikale byrådskandidater skal nu - sammen med resten af partimedlemmerne i kommunen - i gang med at udarbejde det endelige valgprogram frem mod kommunalvalget i 2021.