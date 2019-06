Radiale Venstre på visit hos Arcon

SKØRPING: Over 30 medlemmer af Radikale Venstre i Rebild Kommune har netop igen været på et virksomhedsbesøg, og denne gang hos Arcon-Sunmark i Skørping.

”Gratis varme fra solen,” så kort kunne direktør Knud Erik Nielsen formulere visionen for Arcon-Sunmark.

- Det er helt fantastisk at have et produkt som vores, og vi har i nu næsten 45 år udviklet og produceret nogle af verdens bedste solfangere. Solfangere som for 99% består af dele produceret i Danmark enten hos os selv eller hos firmaer som Logstor og Grundfos. Et produkt som sikrer masser af danske arbejdspladser. Det kan vi godt være stolte over, erklærede han under rundvisningen.

Pia Elberg, radikalt medlem af byrådet i Rebild Kommune, var meget imponeret over Arcon-Sunmarks solfangere.

- Der er virkelig fokus på at have det bedste produkt på markedet. F.eks. ved man, at et solpanel har tjent sig hjem energimæssigt efter 15 måneder efter at det er sat op. Herefter er der kun tale om overskud på driften økonomisk og energimæssigt, understreger hun.

Det samme gjaldt hendes kollega i byrådet Per Vilsbøl, der var specielt imponeret t over hvor miljøvenlig den producerede solvarme er, når det kobles sammen med et mindre kraftvarmeværk.

- Typisk vil det spare hver tilsluttede forbruger for to tons CO2 om året, da der skal bruges mindre gas og strøm til at lave fjernvarme. Det er faktisk meget, erkendte han imponeret.

Knud Erik Nielsen fortalte under rundvisningen på virksomheden også om de udfordringer, som solvarmen har.

- Vi arbejder lige nu med at udvikle et produkt, som giver lagerkapacitet for det varme vand, der produceres, når der er meget sol om sommeren men hvor der typisk ikke bruges så meget varme hos private og virksomheder. Det er et sæsonvarmelager, der nærmest ligner en nedgravet swimmingpool med et stort isoleret låg. På denne måde kan vi gemme varmen fra sommeren til vinteren, hvor der er brug for den og hvor der ikke er så meget sol, som kan drive et solvarmeanlæg, forklarede han.

Besøget hos Arcon-Sunmark var det 10. virksomhedsbesøg her i foråret og dermed også det sidste før sommerferien for Radikale Venstre i Rebild.

Det er gratis for alle at deltage, og formålet er at blive klogere på hvordan lokale virksomheder ser på fremtidens udfordringer omkring klima og miljø.

- Herunder også hvad de selv byder ind med i forhold til dette, og på mange måder er der her at fremtidens job ligger. påpeger Torsten Topbjergs om formand efter besøget.

Han modtager gerne forslag til nye virksomhedsbesøg her til efteråret.