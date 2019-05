Prøv en nat i det fri med spejderne

TERNDRUP: Her kan man prøve en nat i det fri sammen med nogen, der har stor erfaring med det, og alle er velkomne til at være med.

Det foregår på lejrpladsen bag Spejderborgen på Skovvej i Terndruplund.

I løbet af eftermiddagen vil der være forskellige natur- og spejderopgaver. Der vil blive tændt bål, hvor alle skal være med til at lave deres egen aftensmad. Om aftenen er der hygge omkring bålet med små snacks. Man må også meget gerne selv tage noget med.

Mandag morgen serveres der morgenmad, inden arrangementet slutter kl. 10.

Man skal medbringe sovepose, liggeunderlag, personligt grej, service, telt eller bivuak og hængekøje. Eller måske har man lyst til at sove under åben himmel.

Børn skal have en voksen med.

Tropsspejdere behøver ikke have voksne med, men må gerne, hvis de nu kan friste deres forældre eller bedsteforældre til at deltage.

Der må ikke medbringes alkohol og heller ikke kæledyr.

Hvis man ikke har et telt, vil spejderne gerne hjælpe med at finde et eller måske hjælpe med at bygge en bivuak.

Der er adgang til toilet.

Man skal tilmelde sig senest 23. maj til gruppeleder Hanne Marko.