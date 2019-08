Prinsessedrømme får ny næring

Comwell Hotels kan i år fejre 50-års jubilæum, og i den anledning donerer hotelkæden på hvert af sine danske hoteller et gratis møde til en forening eller organisation, der til dagligt er med til at gøre en forskel for andre.

I Nordjylland bliver det ”Min Prinsesse Drøm” fra Hadsund, som honoreres for arbejdet med at give piger med livstruende sygdomme og deres familier et tiltrængt afbræk fra en hverdag, hvor der kan være langt imellem smil og glæde.

En gang om året inviterer foreningen pigerne til en photoshoot på et rigtigt slot med puffede prinsessekjoler, skøn make-up og hårstyling udført af professionelle fotografer og make-up artister.

Og i fremtiden vil foreningen også invitere drengene indenfor - med underoverskriften ”Min indre kriger”, afslører en glad stifter af Min Prinsesse Drøm, Marion Krobath Olesen.

- Jeg fik både tårer i øjnene og kuldegysninger over hele kroppen, da jeg modtog beskeden fra Comwell, siger hun.

Det forestående gratis møde på Comwell Rebild Bakker skal netop bruges til at få det nye drengekoncept drøftet godt igennem med foreningens bestyrelsesmedlemmer og øvrige frivillige.

- Og udsigten til, at vi nu kan afholde et møde i professionelle rammer, gør bare alverden til forskel i forhold til en frivillig forening af vores størrelse, konstaterer Marion Krobath Olesen.