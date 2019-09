Pressedag med æble-lækkerier

BOLDRUP: Årets danske æblehøst ser generelt ud til at ligge noget under det normale, men trods dét inviterer Boldrup Museumsforening igen i år alle til at møde op på museet med deres overskudsæbler, så de kan blive presset til most på museets æblepressegrej.

Æblepressedagen, der i år løber af stablen lørdag 5. oktober, er et årligt tilbagevendende arrangement på det lille museum, og det plejer at resultere i flere hundrede liter most til de flittige gæster.

En fast tradition denne dag er også, at museumsforeningen har lavet forskellige lækkerier med æbler – æblekager og æbletærter – og dette vil da også være tilfældet denne gang.

Ud over æbler opfordres gæsterne også til at medbringe en skarp urtekniv – og selvfølgelig noget til at transportere de gyldne dråber hjem i; Halvanden liters plast-sodavandsflasker er fine til formålet, da de snildt kan smides i fryseren, så mosten kan gemmes til senere brug. En plasticpose kan såmænd også klare opgaven.

- Det er altid spændende at lave sin egen most. Der kan være enorm forskel på både smag og farve, alt afhængigt af hvilke æblesorter man bruger. Og det er altså guld, man laver! Selvfølgelig kan man bruge mosten til at drikke, men det er også fantastisk at bruge mosten i en suppe eller i en gryderet, fortæller museets naturvejleder Gert Rubæk.

Man kan læse mere om arrangementet på Nordjyllands Historiske Museums hjemmeside eller på Boldrup Museums egen Facebook-side.