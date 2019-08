Premiere på kunstsamarbejde

ARDEN: Ved en velbesøgt fernisering i Kulturhuset i Arden blev det nye samarbejde mellem Hobro Kunstsamling, Kunstetagerne og de to kulturhuse i Hadsund og Arden skudt godt i gang med en udstilling af kunstneren Poul Janus Ipsen.

Samarbejdsparterne har indgået en aftale, der indebærer at Kunstsamlingen hvert år i en periode på et par måneder stiller et udvalg af sine kunstværker til rådighed for en udstilling i de 2 kulturhuse.

Ved ferniseringen bød formanden for Kulturhusforeningen, Arne Arildsen, velkommen og glædede sig over det kvalitative løft som det nye samarbejde betød for udstillingsaktiviteterne.

Søren C. Olesen fra Hobro Kunstsamling betonede i sin tale at udbredelsen af samlingens værker netop var et af hovedformålene med samlingen, inden Kunstetagernes kunstfaglige medarbejder Anne Lie Stokbro gav en inspirerende introduktion til Poul Janus Ipsen´s kunst.

Kunstneren selv havde taget turen fra sin bopæl på Bogø og deltog også i ferniseringen.

Arrangementet blev rundet med en spændende koncert med pianisten Lili Olesen, som præsenterede en buket af værker af bl.a nyere amerikanske komponister.