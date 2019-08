Poul har været lærer i 40 år - og en gevinst for fællesskabet

SKØRPING: 1. august 2019 kunne Poul Møller ikke bare fejre 10 års jubilæum som lærer på Skørping Skole, det var samtidig datoen for, at han har arbejdet hele 40 år som lærer på forskellige skoler i Danmark og Grønland.

Poul Møller kommer oprindeligt fra Suldrup, hvor han på den lokale folkeskole tog realeksamen i 1972. Herefter gik turen videre til Vesthimmerlands Gymnasium, og som nybagt student startede han på Aalborg Seminarium, hvor han blev udklækket som lærer i 1979 med linjefag i idræt og matematik.

Med lærereksamen i hånden vendte Poul Møller hjem og blev ansat som lærer på Suldrup Skole. Først som årsvikar og timelærer for så at blive ansat som tjenestemand 1. august 1982. Her var han frem til 1988, hvor han sammen med familien tog den store beslutning at drage til Grønland for at arbejde som lærer på skolen i Scoresbysund.

Med mange gode og store oplevelser i rygsækken vendte Poul Møller sammen med familien hjem igen i 1990. Her blev de første tjenestesteder skolerne i Aarestrup og Sønderup i daværende Støvring Kommune, inden Poul for alvor kom hjem til Suldrup Skole i 1992. Her var han med en enkelt afstikker til Hobro Efterskole i 1994-1995 frem til 2009, hvor han blev ansat på Skørping Skole.

Gennem de mange år har Poul Møller primært arbejdet med udskolingen med vægt på idræt, matematik og it, men han var også med til at starte Heldagsklassen på Suldrup Skole, der var et specialtilbud, der i dag kan sammenlignes med den nuværende AK-klasse på Skørping Skole.

- Med sit rolige og lune gemyt har Poul Møller på alle skolerne været en afholdt og vellidt kollega, og med sin sociale indstilling har han været en gevinst for fællesskabet i alle sammenhænge. Desuden har hans evne til at se og møde det enkelte barn skabt respekt omkring hans arbejde som lærer blandt børn og forældre, og de 40 år i tjenesten vidner om en lærer, der er loyal, pligtopfyldende og samvittighedsfuld. Vi glæder os over, at Poul Møller bruger sit 41. år som lærer, siger Peter Hansen, skoleleder på Skørping Skole.

På Skørping Skole blev jubilæet markeret med en sammenkomst ved skoleårets start.