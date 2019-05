PostNord pakker hos Min Købmand i Rostrup

ROSTRUP: Midt i maj har PostNord etableret en Collect Shop hos Min Købmand i Rostrup, hvor man nemt og hurtigt kan hente sine pakker.

- Det glæder mig, at vi nu kan tilbyde borgerne i området omkring Rostrup et sted, hvor de nemt og hurtigt kan hente deres pakker. Vores kunder vil hente deres pakker når og hvor, det passer dem bedst, og åbningen er et vigtigt skridt mod at gøre hverdagen lettere for pakkemodtagerne, siger Gordon Dalsgaard, distriktschef i PostNord.

I den nye Collect Shop i Rostrup kan kunderne hente pakker samt sende pakker og breve, som de har frankeret hjemmefra. Collect Shoppen er åben i hele butikkens åbningstid, som er alle ugens dage fra kl. 7.30-19.00.

- Vi lever af tilfredse kunder, og det har stor betydning for os nu også at have pakker til udlevering på hylderne. Det er endnu en god service for vores eksisterende kunder, og vi glæder os til at komme i gang og møde nye ansigter, siger Dorte Laursen, fra Min Købmand i Rostrup.