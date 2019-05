ARDEN: Selv om det efterhånden er nogle år siden, han optrådte i tv-programmet ”Danmark har talent”, er ”Den syngende post fra Asferg” stadig populær.

Det kom for nylig til udtryk i Myhlenbergparken i Arden, da Henning Vad optrådte ved et Røde Kors-arrangement for beboere og pårørende.

Ca. 30 var mødt op til et par hyggelige timer i selskab med ”Den syngende post”, og flere kunne kende Henning Vad fra fjernsynet.