Positive vibrationer i Skørping Erhvervsforening

SKØRPING: Der er skruet op for aktiviteterne i Skørping Erhvervsforening, og det kan mærkes. Ikke blot har foreningen fået en række nye medlemmer, der er også rigtig god opbakning til de arrangementer, der afholdes i byen.

Skørping Erhvervsforening blev grundlagt i 1945, og har siden - med varierende styrke - spillet en positiv rolle for erhvervslivet i om omkring Skørping - til glæde for både virksomheder og borgere.

Sidste år blev der nedsat en ny bestyrelse bestående af Jeppe Pedersen, Meny, Rasmus Winther, Winther VVS, Karsten Søndergaard, VHM Skabe, Torben Drejer, Drejer Byg, og Christian Ovesen, Anton Ovesen A/S. Et femkløver, der har arbejdet intenst på at skrue op for aktiviteterne og gøre foreningen endnu stærkere.

- Vi har arbejdet målrettet på en række tiltag, herunder at sikre mere liv i byen. Det betyder blandt andet, at vi i slutningen af oktober har en stor Halloween Open By Night, hvor opbakningen fra byens butikker tegner til at blive fantastisk flot. Her bliver der en lang række aktiviteter, fortæller Christian Ovesen, der er formand for Skørping Erhvervsforening.

- Vi har selvfølgelig også julemandsankomst og juletræstænding og sørger for byens julebelysning i december, ligesom vi har i samarbejde med IF Frem Skørping har lavet både et aktivitetsudvalg og sponsorudvalg. I aktivitetsudvalget lancerede vi sidste år en meget vellykket julefrokost i Skørping Idrætscenter, som vi gentager i år. Desuden afholdes i slutningen af måneden en stor fødselsdagsfest for IF Frem Skørping, der fylder 90 år. Her er det aktivitetsudvalget, der har stået for planlægningen og aktiviteterne på dagen.

- Samtidig er sponsorudvalget lige nu i gang med at strikke nogle forskellige sponsorpakker sammen for Frem Skørping, så der er en rigtig god energi i byen og mellem foreningerne, fortæller Christian, der bakkes op af Jeppe Pedersen fra Meny.

- Der er en super god opbakning i byen. Både fra virksomhederne og fra borgerne. Det er en rigtig god fornemmelse, da det er vigtigt for en by som Skørping, at man laver nogle aktiviteter og sætter fokus på sammenholdet i byen. Som erhvervsforening har vi i øvrigt også et skarpt øje på den løbende udvikling i byen, herunder masterplanen for Skørping, som der p.t. arbejdes en del med, fortæller Jeppe.

- Det har været tydeligt at mærke, at vi har skruet lidt mere op for aktiviteterne i Skørping Erhvervsforening. Vi har de seneste måneder budt syv nye virksomheder velkommen som medlemmer af foreningen, der lige nu tæller cirka 50 medlemmer, fortæller Jeppe, der også røber, at Skørping Erhvervsforening arbejder på at lancere en Facebook-side, hvor foreningens medlemmer kan uploade historier og gode tilbud.

Jo, der er på alle måder positive vibrationer i Skørping Erhvervsforening.