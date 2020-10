Positiv start for ny butik i Arden

Tilbage i starten af juni måned slog Berit Lartigue dørene op til butikken Lynggården på Vestergade i Arden.

Det er nu små fire måneder siden, og butikken kan se tilbage på en positiv start.

Lynggården er først og fremmest en tøjbutik – krydret med et fint udvalg af kaffe, the, vin, chokolade, brugskunst, accessories, gavekurve og til sidst toppet med en hyggelig wellness- og skønhedssalon. Efter et par udsættelser af åbningen på grund af et corona-ramt forår, åbnede butikken 2. juni på adressen Vestergade 6 i Arden.

- Jeg kan absolut kun være tilfreds med de første fire måneder, som er gået over al forventning med en flot opbakning og fornuftige omsætningstal, fortæller Berit Lartigue, og fortsætter:

- Jeg har også lavet et medlemskab til Lynggården. Det koster en rund halvtredser at blive medlem, og så får man nyhedsbreve, en fast rabatsats og en hilsen med et særligt tilbud på ens fødselsdag. Her har over 200 allerede meldt sig ind, og det antal er jeg bestemt også tilfreds med.

- Eneste område, hvor jeg har justeret lidt nedad, er, at jeg er stoppet med at sælge herretøj. Her var omsætningshastigheden simpelthen for lav. Men med dametøj er det gået rigtigt godt, og det samme med de øvrige varer, hvor vi som noget nyt også har fået en række Aloe Vera-produkter i butikken, fortæller Berit.

- Også i vores wellness- og skønhedssalon har der været pænt travlt. Det er Anette Serup Nielsen, der passer den, og hun tilbyder blandt andet forskellige ansigtsbehandlinger, massage, bryn, vipper og voks af ben, fortæller Berit Lartigue.

Lynggården holder også forskellige arrangementer – og har med alle nødvendige corona-forbehold afholdt to modeshows siden åbningen.

- Det er vores plan at afholde fire modeshows om året samt lave et par andre kundeaftener og arrangementer.

- Fredag 30. november har vi eksempelvis også en portvinssmagning i butikken, hvor man fra klokken 15 til 17 kan komme ind og smage lidt forskellige portvine. Det er ikke et arrangement med tilmelding, men mere et tilbud om at man kan kigge forbi i løbet af de to timer og nyde et par smagsprøver, slutter Berit Lartigue.