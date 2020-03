Polsk duo spiller med unge klaver-elever

HOBRO: Unge kulturskoleelever får mulighed for at komme tæt på professionelle musikere, når en anerkendt polsk duo, ”Duo Klavitarre” søndag 22. marts gæster Mariagerfjord Kulturskole.

Duoen inviterer indenfor til både koncert og klaverundervisning.

Den består af pianisten Jolanta Ziemska og guitaristen Maciej Ziemski, som sammen har optrådt i Europa, Asien, Nordamerika og Sydamerika.

- Det bliver spændende at få besøg af to så dygtige musikere, så det glæder jeg mig til.

- Det samme gør vores elever, som får fornøjelsen af at få undervisning af den ene halvdel af duoen, Jolanta Ziemska.

- Det tror jeg, bliver meget inspirerende.

- Og så er det jo ikke hver dag, man hører noget så sjældent som en klaver-guitarduo- fortæller Sebastian Hatt, klaverunderviser ved Mariagerfjord Kulturskole, i en pressemeddelelse.

Workshop - motivationskursus

Workshoppen er et motivationskursus til at øge elevernes interesse for klaverspil. Udover denne workshop afholder Kulturskolen endnu en klaverworkshop 30. marts.

Søndag 22. marts rundes dagen af klokken 15, hvor Duo Klavitarre giver koncert med kulturskoleelever, der er inviteret til at deltage med egne klaverstykker.

Det foregår i Kulturskolehuset i Hobro.

Duoens repertoire inkluderer barok, klassiske og moderne stykker og egne arrangementer af bl.a. Chopin, Piazzolla, Schubert og Schwertberger.

Det er gratis at overvære koncerten.