Pølsemandens lille bidrag i en svær tid

HOBRO: Pølsehuset på Store Torv i Hobro med Mojtaba Daliri i spidsen, har - ligesom mange andre spisesteder - en vanskelig tid, hvor der må holdes lukket.

Alligevel har Mojtaba overskud til at sprede lidt smil og gode vibrationer omkring sig.

Således kiggede han for nylig forbi Hobro Sygehus med franske og grillede hotdogs til det hårdtarbejdende personale.

- Det er en svær tid for alle, så det handler om at stå sammen og hjælpe hinanden.

- Det kan jeg blandt bidrage til ved at levere lidt lækkerier til nogle af dem, der knokler ekstra hårdt i denne tid, fortæller Mojtaba Daliri, der er kendt for at dele lidt ud af sine velsmagende varer, når folk trænger allermest.

En snack til asylcenteret

Således forsynede han også nogle af de ramte familier fra branden i Stoldalen i Hobro i december med kyllingekebabs.

En gang i april, har han planer om at tage forbi asylcentret i Ranum med en lille ”madpakke”, som skal forsøde livet lidt for beboerne.

Tidligere har han også budt hjemløse velkommen til et måltid mad i sit hyggelige pølsehus.

- Det er jo meget enkelt. Der skal ikke så meget til for at vise, at man tænker på hinanden, og denne måde er altså mit lille bidrag i en svær tid, forklarer Mojtaba Daliri.