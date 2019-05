Plantemarked i landbohave

HADSUND: I samarbejde med Maren Thuris og Søren Tang, Viveterp, inviterer bestyrelsen i Haveselskabets Mariagerfjord Kreds 25. maj til plantemarked i Viveterp Landbohave på Viveterpvej 2 ved Hadsund. Der er inviteret forskellige stadeholdere, som ud over planter vil sælge f.eks. havemaskiner, honning, havefigurer og gode lopper. Der vil også være mulighed for at købe kaffe og brød. Interesserede kan aflægge et besøg i Viveterps store have, hvor der både er en japansk inspireret afdeling og en stor afdeling med mere end 800 rhododendron- og et utal af følgeplanter.