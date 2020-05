Plads til alle på skolerne i Mariagerfjord

MARIAGERFJORD: Alle folkeskolerne i Mariagerfjord er klar til at byde de store elever velkommen indenfor på mandag.

Sådan lyder den glade melding fra dagtilbuds- og skolechef Berit Vinther.

- Vi ved, at de store elever savner skolen, personalet og naturligvis deres klassekammerater, og vi ved også, at de efterhånden er trætte af fjernundervisning.

- Derfor bliver det uden tvivl en glædens dag, når alle igen møder ind i skole på mandag, forudser hun.

Der er dog ikke udsigt til, at skoledagen bliver helt normal.

Ifølge dagtilbuds- og skolechefen skal personale og elever fortsat følge sundhedsmyndighedernes anvisninger. Der skal stadig holdes afstand, og der vil fortsat være særligt fokus på hygiejne og rengøring.

Desuden bliver der tale om nødundervisning for alle elever, så skoleskemaet og timeantallet vil ikke være, som det var før nedlukningen.

Der vil blandt andet være forskudte mødetidspunkter og pauser, så man undgår trængsel på fællesarealer og skolegårde.

Eleverne fra 0.-5. klasse har på mange skoler gjort brug af næsten alle lokaler, så der skal tænkes nyt og kreativt for, at alle elever kan få en skoledag med fremmøde tilbage.

Det betyder samtidig, at der kan ske ændringer i skoledagen for 0.-5. klassetrin i forhold til det, de nu har været vant til siden påske.

- Siden statsministerens udmelding har skolerne arbejdet med at gøre klar til at byde de store elever velkommen.

- Skolerne arbejder allerede efter detaljerede planer og sikre procedurer, og dem bygger de videre på, når de store elever vender tilbage til skolen.

- Og jeg vil gerne endnu engang kvittere for en flot indsats på skolerne, hvor man gør alt, hvad man kan for, at vore store elever trygt kan vende tilbage til skolebænken, slutter Berit Vinther.

Forældrene får direkte besked fra skolerne om genåbningen via Aula.