Pinsegudstjeneste i det fri i Astrup

ASTRUP: Gudstjenesten i Astrup 2. pinsedag mandag 10. juni klokken 11 holdes traditionen tro i det fri - i præstegårdshaven.

Efterfølgende bydes på sang, musik, let frokost og for børnene ikke mindst hoppepude, bål, leg og fællesskab.

Såfremt vejrliget modsiger denne afvikling, flyttes arrangementet til kirke og konfirmandstue.

Festes skal der under alle omstændigheder.

Menighedsrådet sørger for stole til alle, men en medbragt lille pude, et tæppe eller sjal vil måske gøre gavn en sådan dag.

Astrup menighedsråd glæder sig til at tage imod alle og håber, at mange stadig har lyst til at være med til denne dejlige pinse-tradition - ung såvel som gammel.

Pinsedag - søndag 9. juni klokken 11 - holdes højmesse i Rostrup.

Pinsen handler jo om mystikken og de tunger, som af ild viste sig for disciplene, og de begyndte at tale på fremmede sprog.